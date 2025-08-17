شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأسبوع الماضي موجة هبوط ملحوظة، متأثرة بتراجع الأوقية عالميا، وسط حالة من الضبابية السياسية والاقتصادية.وأظهر تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» أن أسعار الذهب محليا هبطت بنسبة 1.7%، أي ما يعادل 80 جنيها لعيار 21، لينخفض سعر الغرام من 4620 جنيها إلى 4540 جنيها، كما تراجعت الأونصة في البورصة العالمية بنسبة 1.8% لتسجل 3336 دولارا، مقابل 3397 دولارا.وأوضح المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي، أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ 5189 جنيها، وعيار 18 سجل 3891 جنيها، وعيار 14 وصل إلى 3027 جنيها، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 36320 جنيها.وأشار إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري كان العامل الأبرز في هبوط الأسعار، لافتا إلى أن تأثير كل جنيه زيادة أو انخفاضا في سعر الصرف يعادل نحو 50 جنيها في أسعار الذهب محليا، بينما يوازي كل تغيير قدره 10 دولارات في سعر الأوقية العالمية نحو 6 جنيهات فقط في السوق المحلية.ونوه إلى أن مبيعات الذهب شهدت ركودا نسبيا خلال الأسابيع الأخيرة مع تراجع القدرة الشرائية، مقابل زيادة في عمليات إعادة البيع بهدف توفير السيولة، وهو ما دفع بعض التجار للتوجه نحو تصدير الخام.