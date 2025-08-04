تقدمت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام باستقالتها من منصبها، وصدر مرسوم أميري بقبول استقالتها، وتعيين وزير الكهرباء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية – «كونا»، اليوم.ونص المرسوم الأميري، على قبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.وفي مرسوم أميري آخر، تقرر تعيين وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز عبدالمحسن المخيزيم إضافة إلى عمله وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، وذلك بناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.وتم تعيين نورة الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس 2024 في تعديل وزاري.وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الإستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد على 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية.وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس الماضي، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا.وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.