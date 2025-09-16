يخصص مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة برنامجًا احتفاليًا بمئوية المخرج المصري الكبير يوسف شاهين، التي تحل في 25 يناير 2026، تقديرًا لإرثه السينمائي الخالد وإسهاماته البارزة التي أثرت في أجيال متعاقبة من صناع السينما عربياً وعالمياً.

برنامج احتفالية يوسف شاهين

ويتضمن البرنامج عرضًا استعاديًا لأحد أبرز أفلام شاهين، إلى جانب باقة مختارة من أعمال لمخرجين استلهموا من فنه ورؤيته، على أن يكشف المهرجان قريبًا عن تفاصيل قائمة الأفلام وجدول عروضها.

ويأتي هذا التكريم ليجدد التأكيد على مكانة يوسف شاهين كأحد أعمدة السينما العربية، والأب الروحي لموجة جديدة من صناعها، وصوت إبداعي حر جمع بين الجرأة الفنية والالتزام المجتمعي.

تكريم منة شلبي

يُذكر أن الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي ستقام في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر القادم، وتشهد تكريم الفنانة المصرية منة شلبي بمنحها جائزة الإبداع الذهبي تقديرًا لمسيرتها السينمائية المميزة، إذ قدّمت أكثر من 40 فيلمًا تعاونت خلالها مع كبار المخرجين، ومن المنتظر أن يحضر فعاليات المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.