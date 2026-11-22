كشف الفنان المصري حسن الرداد عن تفاصيل مأساة إنسانية عاشها مع أسرته، إثر انهيار عقار سكني مملوك للعائلة بمحافظة دمياط، في حادث أسفر عن وفاة 12 من أقاربه، معظمهم من الأطفال، وترك أثرًا نفسيًا عميقًا لديه استمر لسنوات.

وتحدث الرداد عن تفاصيل الحادث خلال ظهوره في بودكاست «منا وفينا»، موضحًا أن انهيار العقار وقع بالتزامن مع أحداث بورسعيد، نتيجة أعمال تكسير خاطئة في مبنى مجاور، ما أدى إلى انهيار العمارة واحتجاز عدد من أفراد عائلته أسفل الأنقاض.

فاجعة فقدان الأقارب

وأشار الرداد إلى أن الضحايا شملوا خاله وزوجته وابنتهما، التي كانت تدرس بالمرحلة الثانوية وتتميز بتفوقها الدراسي، إضافة إلى ابن خالته محمد، الذي كان يعمل ضابط شرطة، وأبنائه، لافتًا إلى أن الحادث تسبب في فقدان عدد كبير من أفراد العائلة.

نجاة طفل من تحت الأنقاض

واستعاد الفنان تفاصيل الساعات الأولى للحادث، موضحًا أنه كان في القاهرة حين تلقى الخبر، ودخل في حالة صدمة شديدة جعلته عاجزًا عن الحركة، قبل أن يتوجه إلى دمياط لمتابعة عمليات الإنقاذ برفقة أفراد أسرته.

ولفت إلى أن العائلة عاشت ساعات من الانتظار والترقب مع خروج الضحايا من أسفل الركام، حتى لاحظوا حركة في عيني طفل تحت الأنقاض، ليتبين أنه لم يتجاوز عامه الأول، ونجا من الحادث، إلى جانب والدته التي كانت حاملًا وقت وقوعه.

المأساة تبعده عن العمل الفني

وأكد الرداد أن الحادث ترك أثرًا نفسيًا قاسيًا لديه، واستغرق تجاوزه وقتًا طويلًا، موضحًا أنه اعتذر عن المشاركة في عدد من الأعمال الفنية، لعدم قدرته على العمل أو ممارسة حياته بصورة طبيعية خلال تلك الفترة.

وشدد على أهمية التمسك بالحياة ومحاولة تجاوز المحن مهما بلغت قسوتها، مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا لاستعادة قدرته على مواصلة حياته والعودة إلى عمله، رغم التجارب المؤلمة التي مر بها.

جديد أعماله

وعلى صعيد آخر، يستعد حسن الرداد للعودة إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل جديد بعنوان «نظرية طوسون»، بعدما تعاقد على بطولته، تمهيدًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027.