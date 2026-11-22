حسمت الفنانة المصرية سهير رمزي حقيقة الشائعات التي ربطتها بالزواج من النجم العالمي الراحل عمر الشريف، كاشفةً كواليس اللقاء الذي جمعهما في منزلها، ومؤكدةً أن ما تردد عن وجود علاقة عاطفية بينهما لا أساس له من الصحة.

لقاء في منزلها وراء الشائعة

وأوضحت رمزي، في تصريحات تلفزيونية، أن بداية القصة تعود إلى رغبة عمر الشريف في لقاء بطلة فيلم «المذنبون» عقب عودته إلى مصر، فوجهت إليه دعوة لزيارتها في منزلها، بحضور عدد من الفنانين والصحفيين، تقديرًا لمكانته الفنية وشهرته العالمية.

حقيقة الزواج المزعوم

وأضافت أنها طلبت من الشريف الظهور معها في برنامج تلفزيوني بمناسبة رأس السنة، إلا أن اللقاء والظهور الإعلامي أثارا أحاديث عن وجود علاقة عاطفية بينهما، تطورت إلى تداول أنباء عن زواجهما، رغم أن الأمر لم يتجاوز حدود اللقاء والتقدير المتبادل.

وشددت سهير رمزي على أن تلك الأنباء نُفيت في الصحف خلال الفترة نفسها، مؤكدةً أن إعجابها بعمر الشريف كان نابعًا من تقديرها لمسيرته الفنية ومكانته العالمية، ولم يكن مؤشرًا على وجود علاقة شخصية أو ارتباط بينهما.

إشادة بحسين فهمي ونجمات الفن

وتحدثت سهير رمزي عن عدد من الفنانين، معربةً عن تقديرها للفنان حسين فهمي، كما أشادت بموهبة منة شلبي ومنى زكي ومي عمر، في إطار حديثها عن الأسماء التي تحظى بإعجابها في الوسط الفني.

كما تطرقت إلى نظرتها لنفسها ومكانتها، مؤكدةً حرصها على أن تكون مصدر راحة وسعادة للمحيطين بها، وأن تترك أثرًا طيبًا في علاقاتها بالآخرين.

اتهامات بالتسبب في خلع شهيرة الحجاب

وفي سياق آخر، نفت سهير رمزي الاتهامات التي لاحقتها عام 2019 بشأن تسببها في قرار الفنانة شهيرة خلع الحجاب، مؤكدةً أن شهيرة كانت من بين الشخصيات التي شجعتها سابقًا على ارتداء الحجاب، وليس العكس كما تردد.

وأوضحت أن الصورة التي أثارت الجدل آنذاك ظهر فيها الإيشارب منسدلًا قليلًا دون قصد، مشددةً على أنها تحترم حرية الآخرين في اختياراتهم الشخصية، ولا تملك سلطة توجيه قراراتهم أو التأثير فيها.