كشف الفنان المصري عمرو دياب عن مفاجأة لجمهوره بشأن موسم رمضان 2027، معلنًا مشاركته في أكثر من حملة إعلانية، تتضمن أغنيات مختلفة، في ظهور يُنتظر أن يلفت الأنظار خلال الموسم المقبل.

حضور إعلاني متجدد

وتأتي مشاركة الهضبة امتدادًا لحضوره الإعلاني في المواسم الرمضانية السابقة، بعدما ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بحملات دعائية حققت انتشارًا واسعًا، بفضل الأغنيات التي قدمها خلالها، والتفاعل الجماهيري معها.

وجاء الإعلان عن مشاركته في موسم رمضان المقبل بالتزامن مع إحيائه حفلًا غنائيًا في القاهرة، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل لافت مع أغنياته القديمة والجديدة.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أبرز أعماله التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الأخير «حبيتك»، الذي يواصل من خلاله تقديم أعمال غنائية جديدة تحظى بتفاعل عبر المنصات الرقمية.

مزاح مع الجمهور

وشهد الحفل موقفًا طريفًا، بعدما مازح الهضبة الحاضرين بشأن حماسهم وحركتهم أثناء تفاعلهم معه على المسرح، قائلًا: «عايزين شوية لياقة، أنا بتطنط لوحدي، عيب أنا قد أبوكم»، وسط ضحكات الجمهور وتصفيقه، قبل أن يستكمل فقرات الحفل في أجواء احتفالية حماسية.

حفل مرتقب في لندن

وعلى صعيد نشاطه الغنائي، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل في العاصمة البريطانية لندن يوم 20 ديسمبر المقبل، ضمن جولة أوروبية يعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، في إطار مواصلة نشاطه الفني وإحياء حفلاته خارج مصر.

ويواصل عمرو دياب إحياء حفلاته الغنائية داخل مصر وخارجها، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل مع أغنياته، التي يقدم خلالها مزيجًا من أعماله القديمة والجديدة، بالتزامن مع استمراره في طرح أعمال فنية جديدة لجمهوره.