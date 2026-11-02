

عدّت رئيسة مجلس إدارة جمعية الفنانين التشكيليين الدكتورة منال الرويشد؛ تأسيس الجمعية، نقلةً نوعية و مرحلة جديدة في مسيرة التشكيل السعودي، بما يحمله من تاريخ فني وتجارب إبداعية ، أسهمت في تشكيل الوعي الجمالي وإثراء المشهد الثقافي، مشيرة إلى أن ما تحقق من منجزات يستدعي حضورًا مؤسسيًا يستوعب تطلعات الفنانين، ويمنح تجاربهم فرصًا أوسع للنمو والانتاج والاستثمار والاستمرار.

و أكدت لـ( عكاظ) ؛ أن الفنان أساس التنمية الفنية، وأن رعاية موهبته ؛ تتطلب منظومة مهنية متكاملة تحفظ حقوقه، وتنمي قدراته، وتدعم استقلال تجربته الإبداعية. وتطلّعت إلى أن تكون الجمعية مرجعًا متخصصاً للفنانين، ومساحة للتعاون وتبادل الخبرات، وشريكًا في صناعة الفرص التي تتيح للمبدع السعودي حضورًا فاعلًا في المشهد الثقافي والاقتصادي.

وأوضحت ؛ أن الجمعية ستعمل على تطوير المسارات المهنية والتأهيلية، ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الفنية، وتوفير فرص الإنتاج والتسويق والاستثمار، إلى جانب العناية بالملكية الفكرية والحقوق المهنية، ورفع الجاهزية الرقمية للفنانين، والاستفادة المسؤولة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسات الإبداعية، ولفتت إلى أن من أولويات الجمعية ؛ بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية والقطاعات ذات العلاقة، وإطلاق برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات الفنانين في مختلف مناطق المملكة، وتسهم في توسيع مجالات المعرفة والتجريب والتبادل الفني.

وأضافت؛ طموحنا أن تتجاوز الجمعية حدود البرامج والأنشطة إلى بناء أثر مؤسسي مستدام، تكون فيه حقوق الفنان مصونة، وفرصه المهنية متنامية، وتجربته الإبداعية حاضرة في مسارات التنمية. كون مستقبل التشكيل السعودي يرتبط بقدرتنا على تحويل ما نملكه من خبرات وطاقات فنية إلى قيمة ثقافية واقتصادية تسهم في صناعة المستقبل.

وأعربت عن تقديرها لجهود المؤسسين،وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة أن ما يجمعهم من خبرات أكاديمية وفنية وثقافية يضع أمامهم مسؤولية مهنية تستوجب العمل المشترك، وتوظيف هذا التنوع المعرفي في خدمة الفنانين وتطلعاتهم.

وكان المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، صرّح في وقت سابق؛جمعية الفنانين التشكيليين، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، لتضاف إلى منظومة الجمعيات الثقافية المتخصصة في المملكة، في خطوة تستهدف تنمية الحركة التشكيلية، ورعاية الفنانين والفنانات، وتطوير الممارسة المهنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في الفنون البصرية.

وتتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد، و نائبتهافتون الغامدي ، وعضوية الدكتورة مسعودة قربان، و منيرة السليم، و نادية الصقعبي، والمهندس عبدالله العتيبي، و زهرة الحازمي. فيما تضم قائمة المؤسسين الدكتورة تبرة خصيفان، والدكتور خالد الغازى، والدكتورة تهاني العريفي، و حصة بن زامل، و علي اللغبي، و هلا العنزي، و شيخة الحبابي.