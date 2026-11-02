كشف الفنان السوري تيم حسن عن جوانب من علاقته بزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، متحدثًا عن عودتها المنتظرة إلى الشاشة وإمكانية ظهورهما معًا في لقاء تلفزيوني، كما وضع حدًا للجدل الذي أثير حول تصريح سابق فسر على أنه يحمل إساءة إليها.

تيم حسن يشتاق لعودة وفاء الكيلاني

وأبدى تيم حسن في تصريحات تلفزيونية تقديره لحضور زوجته الإعلامي، معربًا عن اشتياقه لعودتها إلى الشاشة، ومؤكدًا أن لها مكانة خاصة يصعب تعويضها، كما رحب بفكرة مشاركتها لقاءً تلفزيونيًا يجمعهما، قائلًا: «ليش لا؟ والله فكرة، وعلى فكرة حكينا شوي فيها».

حقيقة تصريح تيم حسن عن الزواج

وفيما يتعلق بالجدل الذي صاحب مقطعًا قديمًا له بشأن احتمال زواجه من امرأة أخرى، أوضح الفنان السوري أن إجابته جاءت في سياق سؤال افتراضي وطرحها بأسلوب ساخر، إلا أن تداول جزء من الحوار دون سياقه الكامل أدى إلى تفسيرات مختلفة.

وأشار إلى أن عبارته «لو وحدة تانية، أهلًا بالتفاهة» لم تكن موجهة إلى وفاء الكيلاني، ولم تحمل أي انتقاص منها، وإنما جاءت على سبيل المزاح ردًا على السؤال، مؤكدًا أن المقصود من حديثه لم يكن كما صورته بعض التأويلات.

أعماله الجديدة

وعلى جانب آخر، يستعد تيم حسن لخوض المنافسة الدرامية في موسم رمضان 2027 من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «هلال»، يتولى إخراجه سامر البرقاوي، وتتولى إنتاجه شركة الصباح، في تعاون فني جديد يجمع الثلاثي ضمن عمل مرتقب.

ويأتي المشروع امتدادًا للشراكة التي جمعت تيم حسن والبرقاوي على مدار أكثر من 10 سنوات، وقدما خلالها عددًا من الأعمال الدرامية، ليجددا تعاونهما في تجربة جديدة تستهدف الوصول إلى الجمهور خلال الموسم الرمضاني المقبل.