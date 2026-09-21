صافح الزميل الشاعر عبدالله عبيان (نائب رئيس التحرير) الوطن في يومه بقصيدة وطنية صاغها في لوحات متعددة، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، مجسداً من خلالها وحدة الصف وتلاحم المجتمع، ومستحضراً ما تزخر به مناطق المملكة من تنوع ثقافي يجتمع تحت راية واحدة وهوية راسخة.

واختزل عبيان في أبياته مشاعر الاعتزاز بالوطن والوفاء لقيادته، مؤكداً أن أمن المملكة وحدودها مسؤولية يحملها السعوديون بعزيمة متوارثة، مستلهمين من تاريخهم معاني البطولة والتضحية:

«صفّنا واحد وراياتنا الخضر فوق المجرّة ترتفع

ودارنا في ظلال إخوان نورة نصون أمنها وحدودها

دونك أرواحنا والسيف الأجرب يا ويل المعادي لا طمع

يا وطن والمعارك دون حدك نسلطن على بارودها»

وتجمع لوحات العمل بين الشعر والصورة والموروث الثقافي، في معالجة وطنية تبرز قوة الانتماء السعودي، وتحتفي بتنوع الوطن بوصفه مصدر ثراء، ووحدته باعتبارها أساس قوته ومنعته.

وأكد عبيان اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة، قائلاً: «تشرفت بكتابة لوحات هذا العمل في ذكرى اليوم الوطني السعودي»، ليقدم نصاً يستدعي رموز التاريخ وبطولات التأسيس، ويعبّر عن وطن يصون أبناؤه أمنه، وترتفع رايته الخضراء فوق كل اختلاف جغرافي وثقافي.