قضت محكمة جنح مصر الجديدة في القاهرة بحبس راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة المصرية أنغام، لمدة شهر، مع كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف تنفيذ العقوبة، على خلفية إدانتها بالتسبب في إصابة شاب إثر حادث تصادم مروري وقع في منطقة مصر الجديدة شرقي العاصمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد متولي، وبحضور وكيل النائب العام مازن البمبي، بعد أن وُجهت لراندا رياض تهمة التسبب في إصابة المجني عليه عن طريق الخطأ أثناء قيادتها سيارتها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام مستشفى الطيران، وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة شاب بكسر في القدم، بعدما اصطدمت به السيارة التي كانت تقودها راندا رياض، لتتولى نيابة مصر الجديدة التحقيق في الواقعة، قبل إحالتها إلى المحكمة بتهمة الإصابة الخطأ.

ويمنح الحكم الصادر المتهمة الحق في سداد قيمة الكفالة المالية لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً، إلى جانب إمكانية التقدم بطعن أمام محكمة الجنح المستأنفة، أو اتخاذ الإجراءات المرتبطة بتنفيذ الحكم وفقاً لما يقرره القانون.

ولم تُعلن حتى الآن أي تفاصيل بشأن الخطوات القانونية التي ستتخذها راندا رياض عقب صدور الحكم.

وتأتي هذه القضية في وقت تواصل راندا رياض إدارة أعمال الفنانة أنغام، إذ تتولى منذ سنوات تنسيق عدد من جوانب نشاطها الفني، بما يشمل الحفلات والارتباطات المهنية.