حسمت الفنانة السورية أصالة الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية حول علاقتها بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بعدما ظهرا معًا خلال حفلها الغنائي في الأردن، في أول ظهور يجمعهما منذ تداول أنباء انفصالهما.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي مرافقة فائق حسن أصالة حتى صعودها إلى المسرح، قبل أن تبادله لفتة عفوية بتقبيل يده، وهو ما حظي بتفاعل واسع من الجمهور، الذي رأى في هذا المشهد تأكيدًا على استمرار علاقتهما.

تفاعل جماهيري

وخلال الحفل، قدمت أصالة مجموعة من أشهر أغانيها وسط حضور جماهيري كبير، حيث تفاعل الجمهور مع فقراتها الغنائية، في أمسية شهدت حضورًا لافتًا وأجواءً حماسية.

ألبومها الجديد

وفي أحدث أعمالها الغنائية، أطلقت أصالة ألبومها «ضريبة البعد» عبر مختلف المنصات الموسيقية، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، وتصدرت أغنياته قوائم الاستماع عقب طرحها.

ويضم الألبوم تعاونًا مع مجموعة من أبرز صناع الأغنية في الوطن العربي، في مقدمتهم منة عدلي القيعي، وأحمد المالكي، وتامر عاشور، مقدمًا باقة متنوعة من الأغنيات التي تجمع بين أكثر من لون موسيقي.