في خطوة جديدة، أعلنت الفنانة المصرية ريم البارودي اتخاذها إجراءات قانونية ضد أحد المتابعين بعد تعرضها للإساءة والسب عبر منصة «فيسبوك»، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها.

اللجوء للقانون ورفض التنازل

ونشرت البارودي عبر حسابها الشخصي صورة للتعليق المسيء الذي كتبه المتابع، وأرفقتها برسالة حاسمة أوضحت فيها اتخاذها إجراءات قانونية ضده، مشددة على تمسكها بحقها القانوني.

وكتبت الفنانة في تعليقها: «محضر.. لن أتنازل وهاخد حقي منك ومن أشكالك»، في إشارة إلى رفضها التغاضي عن أي تجاوزات أو إساءات تتعرض لها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل المتابعين

ومن جانبه، تفاعل عدد من متابعيها مع منشورها، معبرين عن دعمهم لموقفها ومطالبين بضرورة التصدي للتجاوزات الإلكترونية ومحاسبة المسيئين عبر القنوات القانونية.

آخر أعمالها الفنية

وعلى الصعيد الفني، غابت ريم البارودي عن الأعمال الفنية الفترة الأخيرة حيث كان آخر أعمالها في الدراما مسلسل «نقل عام»، الذي عرض عام 2022 من تأليف وليد خيري وتحت قيادة المخرج عادل أديب، وشارك فيه كل من سميحة أيوب، محمود حميدة، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، أحمد بدير وآخرين.

وفي عام 2021، شاركت البارودي من خلال أكثر من عمل منها «كله بالحب»، بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين وغيرهم، بالإضافة إلى ظهورها كضيف شرف في مسلسل «فارس بلا جواز»، بطولة مصطفى قمر تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.