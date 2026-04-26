صافحت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، جمهورها في أول مداخلة هاتفية لها بعد فترة غياب، بعودتها للنشاط الفني خلال الفترة القادمة، كاشفة عن خطة لطرح أغنية جديدة كل أسبوعين حتى نهاية فصل الصيف، مؤكدة أنها تشتاق للغناء وتتطلع للتواصل المستمر مع جمهورها قريبًا.

أزماتها النفسية

وأوضحت شيرين خلال ظهورها في مداخلة في برنامج «الحكاية» أنها رغم شخصيتها القوية، إلا أنها عانت من حالة نفسية صعبة انعكست على طريقة تفاعلها مع المواقف، مشيرة إلى أن كلمات عادية كانت قد تثير لديها مشاعر مبالغا فيها في بعض الأحيان.

وأضافت أنها تمر حاليًا بمرحلة مختلفة نفسيًا، مؤكدة أن حلمها الإنساني الأكبر هو أن يسود السلام العالم، وأن تنتهي الحروب ليعيش الناس في استقرار وطمأنينة.

مرحلة علاج وبداية جديدة

وتحدثت عن تجربتها العلاجية الأخيرة، موضحة أنها خضعت لفترة علاج داخل أحد المراكز المتخصصة، واصفة تلك المرحلة بأنها نقطة تحول مهمة في حياتها، شعرت خلالها وكأنها بدأت من جديد.

وأكدت أنها خرجت من هذه التجربة بطاقة إيجابية جديدة، مشيرة إلى أن ما مرت به منحها قوة أكبر لمواجهة الضغوط والاستمرار في حياتها بشكل أفضل، قائلة: «كنت بغرق ورجعت للحياة بسبب دعوات الناس».

دعم الأصدقاء في الوسط الفني

كما وجهت شيرين رسالة شكر وامتنان لعدد من زملائها في الوسط الفني الذين ساندوها خلال أزمتها، من بينهم عزيز الشافعي، ومحمود الليثي، وأحمد سعد، وهيفاء وهبي، وزينة، مؤكدة أن دعمهم كان له أثر كبير في تجاوز تلك المرحلة.

وأشارت كذلك إلى دعم أسرتها لها، لافتة إلى أن ابنتها الكبرى سافرت لاستكمال دراستها العليا، واختتمت حديثها بمزحة خفيفة قائلة إنها ستظل صغيرة في العمر مهما مر الوقت.