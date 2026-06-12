تُعد العلاقة بين القرآن الكريم والسنّة النبوية من أكثر القضايا عمقاً في الفكر الإسلامي، لأنها تمس البنية التي يقوم عليها الاستدلال الشرعي وموقع كل مصدر من مصادر التشريع داخل المنظومة المعرفية الإسلامية. فالقرآن يمثل المصدر الأعلى في منظومة الاستدلال الشرعي باعتباره النص القطعي الثبوت المتفق على حجيته بين المسلمين، بينما تمثل السنّة النبوية البيان العملي للقرآن والمصدر الرئيس لفهم أحكامه وتطبيقها.



ومن هذا المنطلق يبرز سؤال أصولي قديم لم يفقد حضوره حتى اليوم: ما حدود العلاقة بين القرآن والسنّة؟ وهل تقتصر وظيفة السنّة على البيان والتفسير والتفصيل، أم تمتد إلى تخصيص بعض العمومات القرآنية أو تقييد مطلقاتها أو حتى نسخ بعض أحكامها؟



ولا تنبع أهمية هذا السؤال من كونه خلافاً فقهياً جزئياً، وإنما من ارتباطه بمسألة أعمق تتعلق بموقع القرآن في منظومة الاستدلال الشرعي وحدود السلطة الممنوحة للحديث في مواجهة النص القرآني القطعي الثبوت.



وقد شغل هذا الموضوع علماء الأصول منذ القرون الأولى، فذهب فريق إلى عدم جواز نسخ القرآن بخبر الآحاد انطلاقاً من أن الظني لا يرفع القطعي، بينما أجاز آخرون ذلك وفق ضوابط وشروط مختلفة، ورأى فريق ثالث أن كثيراً من الأمثلة التي أُدرجت تحت باب النسخ لا تندرج في حقيقتها ضمن النسخ، وإنما تدخل في دائرة البيان أو التخصيص أو التقييد.



ومع ذلك فإن الخلاف في هذه المسألة لم يكن دائماً خلافاً حول جواز نسخ القرآن بالسنّة من حيث المبدأ، بل امتد إلى توصيف الوقائع محل النزاع. فقد ذهب عدد من الأصوليين إلى أن كثيراً من الأمثلة المطروحة في هذا السياق لا تمثل نسخاً بالمعنى الاصطلاحي الدقيق، وإنما تندرج ضمن أبواب البيان أو التخصيص أو التقييد. ومن ثم فإن جانباً مهماً من الجدل يعود إلى اختلاف العلماء في توصيف العلاقة بين النصوص بقدر ما يعود إلى الاختلاف حول حدود السلطة التفسيرية والتشريعية للسنة النبوية.



ومن هنا فإن الجدل لا يتعلق بمكانة السنة أو حجيتها، فذلك أمر مستقر في الفكر الإسلامي، وإنما يتعلق بتحديد طبيعة العلاقة بينها وبين القرآن، والحدود التي تقف عندها سلطة الحديث في تفسير النص القرآني أو تخصيصه أو تقييده أو نسخه.



ولم يبقَ هذا النقاش في نطاق التنظير الأصولي المجرد، بل انعكس على عدد من الأحكام الفقهية التي أصبحت نماذج متكررة في الجدل حول العلاقة بين القرآن والسنة.



ومن أبرز هذه النماذج مسألة الوصية، حيث أستند كثير من الفقهاء إلى حديث "لا وصية لوارث" في تفسير أو تخصيص آية الوصية الواردة في القرآن الكريم.



ويظهر الإشكال ذاته في مسألة الرجم، فالقرآن الكريم نص على عقوبة الزنا بقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾، بينما استند الفقه التقليدي إلى أحاديث الرجم في شأن الزاني المحصن. وقد اختلف العلماء في توصيف العلاقة بين النصين، فعدّها بعضهم من باب البيان، ورآها آخرون تخصيصاً أو نسخاً، إلا أن الجدل ظل قائماً حول الأساس المنهجي الذي يحدد حدود كل من القرآن والسنة في بناء الأحكام.



ومهما اختلفت التوصيفات الأصولية بين النسخ والتخصيص والتقييد، فإن السؤال المركزي يظل قائماً - ما حدود سلطة الحديث في مواجهة النص القرآني القطعي الثبوت؟



إن طرح هذا السؤال لا يعني التقليل من شأن السنّة النبوية أو الدعوة إلى إقصائها من دائرة الاستدلال، فالسنّة تمثل عند المسلمين مصدراً أساسياً لفهم القرآن وبيان أحكامه، كما أن جزءاً كبيراً من البناء الفقهي الإسلامي لا يمكن تصوره بمعزل عنها. غير أن الإقرار بهذه المكانة لا يمنع من إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين المصدرين، ولا يحول دون مناقشة الأسس المنهجية التي تحكم تلك العلاقة.



ويزداد هذا الإشكال تعقيداً إذا أخذنا في الاعتبار أن التراث الأصولي الإسلامي لم يكن كتلة واحدة في هذه المسألة. فقد فرّق كثير من العلماء بين السنّة المتواترة وخبر الآحاد، وبين النسخ والبيان، وبين إنشاء الحكم وتفسيره. كما انطلق بعضهم من مبدأ المحافظة على مركزية النص القرآني القطعي الثبوت، في حين ركز آخرون على وحدة المصدر التشريعي باعتبار أن القرآن والسنّة وحيان متكاملان لا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر. ولهذا ظل النقاش قائماً عبر القرون دون أن يستقر على تصور واحد يحظى بإجماع كامل بين المدارس الأصولية المختلفة.



ويرى بعض الباحثين أن من أبرز الإشكالات المعاصرة المتعلقة بمركزية القرآن تراجع حضوره المرجعي داخل العقل المسلم عند معالجة بعض المسائل الخلافية. فحين يتحوّل القرآن إلى مرجعية رمزية في الخطاب الديني، بينما تُمنح الكلمة النهائية لمصادر أخرى عند أول تعارض ظاهري، يصبح من المشروع إعادة طرح السؤال حول موقع القرآن في منظومة الاستدلال وآليات التوفيق بينه وبين غيره من المصادر.



إن الجدل حول نسخ القرآن بالسنّة لا ينبغي أن يُختزل في الخلاف حول عدد من الأحكام الفقهية الجزئية، بل يتعلق بمسألة أعمق تمس بنية الاستدلال في الفكر الإسلامي ذاته. فكلما ازدادت الحاجة إلى الحفاظ على مركزية القرآن بوصفه المرجع الأعلى للتشريع، ازدادت الحاجة أيضاً إلى إعادة فحص الحدود المنهجية للعلاقة بينه وبين السنّة، بما يحقق التوازن بين قدسية النص القرآني ومكانة السنّة بوصفها بيانه العملي.



ويبقى السؤال مفتوحاً أمام الباحثين - كيف يمكن صون مركزية القرآن بوصفه المرجع الأعلى في التشريع الإسلامي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على مكانة السنة النبوية بوصفها المصدر المبيّن له؟ وكيف يمكن بناء تصور منهجي متوازن للعلاقة بينهما يحقق الانسجام بين النصوص دون أن يفقد أي منهما موقعه الذي استقر له في البناء المعرفي الإسلامي؟