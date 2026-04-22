تواجه السلطات في سيول تحركاً قانونياً يستهدف بانغ سي هيوك، الرئيس التنفيذي لشركة HYBE والمنتج الموسيقي المعروف ومؤسسها، على خلفية اتهامات بالاحتيال على مستثمرين تُقدَّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وذكرت شرطة العاصمة أنها تقدمت بطلب إلى النيابة العامة لاستصدار مذكرة توقيف بحقه، ضمن تحقيقات موسعة بدأت منذ نوفمبر الماضي، تتعلق بشبهات تضليل مستثمرين خلال 2019.

وتشير المعطيات إلى أن بانغ يُشتبه في تقديمه معلومات مضللة لبعض المستثمرين، مفادها أن الشركة لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام، ما دفعهم إلى بيع حصصهم لصالح صندوق استثماري خاص، قبل أن تمضي الشركة لاحقاً في تنفيذ الطرح العام.

كما ترجّح التحقيقات وجود اتفاق جانبي مكّن بانغ من تحقيق مكاسب تُقدَّر بنحو 200 مليار وون كوري (ما يعادل 136 مليون دولار)، مقابل وعد بالحصول على حصة من أرباح بيع الأسهم بعد الإدراج.

من جهته، لم يتناول فريق الدفاع هذه الاتهامات بشكل مباشر، لكنه أعرب عن أسفه لطلب التوقيف، مشيراً إلى أن موكله أبدى تعاوناً كاملاً ومستمرّاً مع الجهات المختصة، ومؤكداً الاستمرار في تقديم ما يلزم لتوضيح موقفه القانوني.

ويُعد بانغ سي هيوك من أبرز الأسماء في صناعة «الكيبوب»، إذ أسس شركة Big Hit Entertainment عام 2005، التي تحولت لاحقاً إلى HYBE، وتشرف على عدد من الفرق البارزة، من بينها BTS وSeventeen وLe Sserafim وKatseye.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، بالتزامن مع استعداد BTS لاستئناف نشاطها العالمي بعد توقف استمر قرابة أربع سنوات بسبب الخدمة العسكرية الإلزامية، ما يضفي أبعاداً إضافية على القضية وانعكاساتها المحتملة على واحدة من أكبر شركات الترفيه في كوريا الجنوبية.