قررت جهات التحقيق في مصر إخلاء سبيل الفنانة ميار الببلاوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في واقعة دهس شخص بمنطقة الجيزة، والتي أسفرت عن إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأوضحت التحقيقات أن الحادثة وقعت بعد اصطدام السيارة التي كانت تقودها الفنانة بأحد الأشخاص، ما أدى إلى إصابته بجروح متفرقة، حيث جرى نقله فورًا لتلقي الرعاية الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أشارت التحريات الأولية إلى أن الفنانة قامت بنقل المصاب إلى المستشفى عقب الحادثة، قبل أن تغادر المكان لاحقًا، بينما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.