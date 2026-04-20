أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي عن تعرض الفنانة القديرة حياة الفهد لانتكاسة صحية مفاجئة صباح أمس (الأحد)، استدعت نقلها إلى العناية الفائقة، وسط حالة من القلق بين جمهورها في الكويت والعالم العربي، في ظل تأكيدات بأن وضعها الصحي غير مستقر ويحتاج إلى رعاية مكثفة.

وأكد الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، في بيان رسمي نشره على منصة «X»، أن الفنانة حياة الفهد تعرضت لانتكاسة صحية حادة منذ صباح أمس، ما استدعى نقلها مجدداً إلى العناية الفائقة بعد أن كانت تخضع للعلاج داخل غرفة العزل.

وأوضح البيان أن حالتها الصحية لا تزال غير مستقرة، وتتطلب عناية طبية دقيقة ومتابعة مستمرة من الفريق الطبي المعالج.

وأشار الاتحاد، في بيانه، إلى أن الفنانة تمر بمرحلة حرجة، مؤكداً أنها في أمسّ الحاجة إلى دعوات محبيها وجمهورها في هذه الأوقات الصعبة، قائلاً إن الدعاء يمثل الأمل الأكبر في مثل هذه الظروف الإنسانية.