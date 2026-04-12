ابنتها ومدير أعمالها يحسمان الجدل: حياة الفهد «على قيد الحياة»

نفت مصادر مقربة من حياة الفهد الشائعات المتداولة حول وفاتها، مؤكدة أنها على قيد الحياة وتتلقى العلاج داخل العناية المركزة بأحد مستشفيات الكويت، وسط متابعة طبية دقيقة واستقرار نسبي في حالتها الصحية. وأوضحت المصادر، نقلاً عن ابنتها سوزان ومدير أعمالها يوسف الغيث، أن ما يتم تداوله عبر منصات التواصل غير صحيح، مشيرة إلى أن الفنانة عادت أخيراً من لندن وتخضع لرعاية صحية مكثفة.

رعاية أسرية وتحذير من الأخبار المضللة

وأكدت المصادر أن حياة الفهد تحظى بحضور دائم من أسرتها ومقربيها، في إطار دعمها خلال فترة العلاج، فيما شدد رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والممثل القانوني للفنانة حياة الفهد، خالد الراشد، على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات، خصوصاً في القضايا الإنسانية والصحية.

كما لفت إلى أن الصور المتداولة المرتبطة بالخبر «مفبركة»، وتندرج ضمن محتوى مضلل ساهم في تضخيم الشائعة وانتشارها.

فيديو من إعلامي يشعل القلق

في المقابل، أثار الإعلامي الكويتي عبدالرحمن الدين حالة من القلق بعد نشره مقطع فيديو دعا فيه الجمهور للدعاء للفنانة، ما فُسّر على نطاق واسع باعتباره مؤشراً إلى تدهور حالتها الصحية، قبل أن تتضح لاحقاً حقيقة وضعها.

غياب البيان الرسمي.. مساحة للشائعات

وزاد من حالة الجدل غياب أي بيان رسمي من أسرة الفنانة أو فريقها الإعلامي الذي اعتاد مشاركة تطورات حالتها الصحية، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة وأسهم في تصاعد الشائعات على منصات التواصل.

دعوات بالشفاء

في ظل هذه التطورات، تواصلت دعوات جمهور حياة الفهد ومحبيها بأن يمنّ الله عليها بالشفاء العاجل، مؤكدين مكانتها الفنية الكبيرة في الذاكرة الخليجية والعربية.