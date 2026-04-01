قدم المستشار المصري مرتضى منصور، بلاغاً رسمياً إلى الجهات المختصة ضد صنّاع فيلم «السلم والثعبان 2» وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، متهماً الفيلم بنشر محتوى فاضح ومشاهد تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية.

الفرق بين الحرية والابتذال

أكد منصور في بلاغه أن الدستور المصري يكفل حرية التعبير والإبداع الفني، شريطة احترام الحقوق العامة والآداب العامة والنظام والقيم الأسرية. وأوضح أن حرية الإبداع تختلف عن الابتذال، فالحرية تعني طرح الأفكار بوعي ومساحة للنقاش، بينما الابتذال يقتصر على مشاهد وإيحاءات فاحشة تهدد قيم المجتمع.

تهديد الأسرة والقيم المجتمعيّة

وأشار البلاغ إلى أن الفيلم يؤثر سلباً على استقرار الأسرة المصرية وتنشئة الأبناء، ويعزز سلوكيات خطيرة لا تتماشى مع الأعراف الدينية والأخلاقية، من خلال مشاهد تتجاوز الحدود المقبولة في المجتمع المصري.

الجرائم المرتكبة وفق البلاغ

اعتبر منصور أن صنّاع الفيلم ارتكبوا جرائم تتعلق بإعداد ونشر محتوى للتحريض على الفسق والفجور، والتعدي على خصوصية الأفراد، والإزعاج، وانتهاك ميثاق الشرف الإعلامي، بما يهدد النظام العام ويخل بالقيم المجتمعية، مما يستوجب التحقيق الجنائي واتخاذ العقوبات المناسبة.

مطالب البلاغ

طالب منصور بفتح تحقيق عاجل في كل ما ورد بالبلاغ، ومحاسبة صنّاع الفيلم على نشر مشاهد وإيحاءات تهدد القيم الأسرية والأخلاقية، وضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

أزمات سابقة

وكان فيلم «السلم والثعبان 2» قد واجه أزمة جديدة سابقاً بعدما رفعت شركة طيران مصرية دعوى قانونية ضد صنّاع الفيلم، احتجاجاً على ظهور زي طاقمها في مشاهد ذات إيحاءات جنسية، ما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.