بدأت الفنانة المصرية أنغام التحضير لحفلات عيد الفطر المبارك، إذ إنها ستُحيي حفلاً غنائياً في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك لعام 2026، وسط ترقب كبير من جمهورها العريض في المملكة.

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يكون حفل أنغام يوم 26 مارس في مدينة جدة، إذ تصعد إلى مسرح عبادي الجوهر أرينا بمصاحبة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، في ليلة ينتظر أن تمزج بين الطرب الأصيل والأجواء الاحتفالية.

طرح تذاكر الحفل

من جانبها، أعلنت الشركة المنظمة للحفل بأنها ستطرح التذاكر بداية من غد يوم (الخميس)، الموافق 19 مارس في تمام الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

نفي الشائعات

وفي سياق مختلف، نفت أنغام سابقاً ما تردد من تكهنات ربطت بينها وبين أحداث المسلسل الرمضاني «اتنين غيرنا»، مؤكدة أن العمل لا يعكس سيرتها ولا يستند إلى تفاصيل من حياتها الخاصة.

حسم الجدل

وعبرت أنغام عن تقديرها للكاتبة رنا أبو الريش، مؤلفة المسلسل، خلال إحدى حفلاتها بالقاهرة، مشددة على أن التشابه الذي لاحظه البعض لا يعني أن القصة مأخوذة عنها، وقالت ممازحة: «مش حكايتي خالص.. بس شكراً إنك دخلتيني في الموضوع».