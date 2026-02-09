تحدث الفنان المصري شريف سلامة عن كواليس أول لقاء جمعه بالزعيم عادل إمام، مؤكدًا أن هذه اللحظة كانت نقطة تحول في مشواره الفني وتركت داخله أثرًا لا يُنسى.

بداية عبر أحمد رزق

وأوضح خلال استضافته في برنامج «صاحبة السعادة» أن البداية جاءت عبر الفنان أحمد رزق، الذي أبلغه بإعجاب عادل إمام بأدائه، قبل أن يتلقى اتصالًا مفاجئًا من الزعيم لبحث إمكانية مشاركته في فيلم «مرجان أحمد مرجان».

دعوة إلى المسرح

وأشار سلامة إلى أن عادل إمام تحدث معه خلال المكالمة بروح مشجعة، مؤكدًا أنه يراه ممثلًا واعدًا، وطلب منه الحضور إلى المسرح للجلوس معه والتعرف إلى تفاصيل العمل، وهي لحظة وصفها بأنها من أهم محطات حياته.

موقف طريف يكشف خفة الظل

وأضاف أن اللقاء شهد موقفًا طريفًا، حين سأله الزعيم عمّا إذا كان شاهد فيلم «السفارة في العمارة»، فأجابه بالإيجاب، ليرد عادل إمام ضاحكًا بأنه لم يشاهده في الحقيقة وخجل من الاعتراف بذلك، قبل أن ينصحه بعدم الخجل مرة أخرى، في موقف أبرز خفة دمه وذكاءه.

علاقته بالسوشيال ميديا

وعن رأيه في عالم السوشيال ميديا، أكد شريف أنه ليس من محبيها، موضحاً أن أغلب ما ينشر على منصاتها يبدو غير حقيقي ولا يعكس الواقع.

أعماله في رمضان 2026

يخوض شريف سلامة موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل «على قد الحب»، الذي يجمعه مع نيللي كريم، إلى جانب مجموعة من الفنانين، منهم: أحمد سعيد عبد الغني، أحمد ماجد، مها نصار، محمود الليثي، محمد أبو داوود وآخرون، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.