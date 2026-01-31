عرفت أوهارا بإسهاماتها الفنية العديدة، من مشاركاتها الكوميدية المبكرة مع فرقة Second City في تورنتو وبرنامج SCTV، إلى أدوارها الأيقونية في هوليوود. شكّلت حضورها القوي في فيلم بيتلجوس بيتلجوس (1988)، حيث جسّدت شخصية ديليا ديتز التي قادت ضيوفها في أداء غنائي مدهش لأغنية Day-O، أحد أكثر المشاهد ذكاءً وشهرة في الفيلم. ولا يزال مشهد صراخها كيفن! في هوم ألون من الكلاسيكيات المحبوبة التي لا تُنسى في تاريخ الكوميديا.

كما حصدت أوهارا جائزة إيمي عن دورها في المسلسل الكوميدي الراقي شيتس كريك، وواصلت تألقها في أعمال حديثة مثل ذا ستوديو ومسلسل The Last of Us من إنتاج HBO، مؤكّدة بذلك قدرتها على التألق في أدوار متنوعة عبر عقود طويلة.

وصف زملاؤها الفنانين أوهارا بأنها شخصية رائعة، وفنانة متميّزة، ومتعاونة بامتياز، ولا شك أن رحيلها يشكّل خسارة كبيرة لعالم الفن.