عمرو عبدالجليل وخالد الصاوي يقتربان من نهاية تصوير «المصيف»

أنهى فريق عمل فيلم «المصيف» بطولة كل من الفنان المصري عمرو عبد الجليل والفنان المصري خالد الصاوي تصوير نحو نصف مشاهد العمل، الذي قام بتأليفه وإخراجه المخرج سليم العدوي.

استكمال التصوير

يجرى حالياً استكمال تصوير المشاهد المتبقية، تمهيداً للانتهاء من التصوير والدخول في مرحلة ما بعد الإنتاج، مع وعد بالإعلان قريباً عن تفاصيل جديدة ومفاجآت تخص العمل.

تفاصيل البطولة

يشارك في بطولة الفيلم عمرو عبدالجليل، خالد الصاوي، نبيل عيسى، سارة عبدالرحمن، والفنانة التونسية سلمى المحجوبي، إضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة والشباب.

خالد الصاوي في رمضان

يستعد خالد الصاوي لخوض موسم دراما رمضان بمسلسل «أولاد الراعي»، الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل ماجد المصري، وأحمد عيد، وإيهاب فهمي، وأمل بوشوشة، وفادية عبدالغني.

قصة المسلسل وعدد حلقاته

المسلسل من قصة ريمون مقار وإخراج محمود كامل، ويتكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول صراع الأشقاء بسبب الميراث.