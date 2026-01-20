أعلنت الجهات الأمنية السورية، أمس (الإثنين)، العثور على جثمان المنتج الدرامي محمد قبنض، بعد مرور أربعة أشهر على اختطافه من أمام مكتبه في ريف دمشق.

وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان رسمي، أن وحدات الأمن الداخلي عثرت أمس على محمد قبنض، وكان برفقته مخطوف آخر يُدعى حمزة اللحام، الذي كان قد اختُطف قبل نحو شهر، مشيرة إلى أن قضية الأخير تخضع للمتابعة من قبل المباحث الجنائية.

وأضاف البيان أنه جرى تأمينهما وحمايتهما أصولاً، فيما باشرت الجهات المختصة استكمال التحقيقات اللازمة، والعمل على ملاحقة باقي أفراد الخلية المتورطة في الواقعة.

ودعت وزارة الداخلية، في بيانها، المواطنين إلى التعاون مع الجهات الأمنية، معتبرة أن هذا التعاون يؤدي دوراً أساسياً في حفظ الأمن العام، وتسريع كشف الجرائم، وضمان سلامة الجميع.

وكان نجل المنتج السوري محمد قبنض قد أعلن، في سبتمبر 2025، اختطاف والده، موضحاً في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن والده اختُطف من أمام مقر شركة «قبنض» في ضاحية قدسيا، طريق البجاع، بالقرب من مجمع صحارى، على يد مجهولين انتحلوا صفة الأمن العام باستخدام سيارتين، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.