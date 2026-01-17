أعلن المكتب الإعلامي للفنان هاني شاكر استقرار حالته الصحية، عقب خضوعه أخيراً لعملية جراحية في العمود الفقري لتثبيت الفقرات، الأمر الذي استدعى تعليق نشاطه الفني مؤقتاً خلال الفترة الحالية.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان رسمي، أن أمير الغناء العربي يتمتع بحالة صحية مستقرة ومطمئنة، مؤكداً أن العملية الجراحية التي أُجريت له تكللت بالنجاح، وأن وضعه الصحي يسير وفق ما هو مخطط له طبياً.

وأشار البيان إلى أن الفنان هاني شاكر يخضع حالياً لفترة راحة بناءً على توصيات الفريق الطبي، تمتد لنحو 10 أيام، على أن يعود لاستئناف نشاطه الفني اعتباراً من 31 يناير 2026 من خلال حفلة فنية ستقام في الخارج.