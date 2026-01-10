كشف الفنان المصري شريف رمزي استعداده لتقديم مسلسل درامي جديد يحمل عنوان «أنا وهو وهم»، قد يُعرض في موسم دراما رمضان المقبل أو يُؤجل، وفقاً لظروف التصوير.

تفاصيل «أنا وهو وهم»

وأوضح شريف رمزي، على هامش تواجده في حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية بالدورة الـ 21، أن العمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم، من بينهم نسرين طافش، أحمد صلاح حسني، ميمي جمال، كمال أبو رية، إلى جانب نخبة من الفنانين.

شريف رمزي يقدم في الفيلم شخصية الفنان الراحل سمير صبري، ضمن إعادة تقديم العمل برؤية جديدة.

دور ضابط للمرة الأولى

وأوضح رمزي أنه يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية ضابط للمرة الأولى في مسيرته الفنية، مشيراً إلى أن هذه الدور الجديد عليه كان الدافع الأساسي لتحمسه للمشاركة، متمنياً أن يقدمه بشكل يليق بالجمهور وينال إعجابهم.

انتهاء التحضيرات

وفي سياق آخر، أعلن شريف رمزي انتهاء فترة التحضيرات والبروفات الخاصة بفيلم «البحث عن فضيحة»، استعداداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

شخصية برؤية مختلفة

وأشار شريف رمزي إلى أنه يقدم في الفيلم شخصية الفنان الراحل سمير صبري، ضمن إعادة تقديم العمل برؤية جديدة ومختلفة، مؤكداً أنه لا يشعر بالقلق من المقارنات، لأن الفيلم يقدم التيمة والسيناريو نفسيهما، لكن بأسلوب وأداء مختلفين.