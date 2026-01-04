أكدت الفنانة المصرية أمينة خليل أنها مرت بتجربة غدر من صديقة مقربة، وهو ما أثر في ثقتها بنفسها، مشيرة إلى أن هذا الشعور يلازمها أحيانًا حتى أثناء التصوير.

تعلم المواجهة

وأوضحت أمنية في تصريحات تلفزيونية أن شخصيتها شهدت تطورًا ملحوظًا مع مرور الوقت، حيث تعلمت مواجهة المشكلات والرد على أي إساءة تتعرض لها، مؤكدة أنها لا تعاتب إلا من تحبهم، وأن راحة البال بالنسبة لها أهم من تحقيق النجاح.

طفولة حالمة

وتحدثت عن طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت مطيعة وحالمة ومتفوقة دراسيًا، ولديها شغف مبكر بالفنون، خاصة الرسم والموسيقى والتمثيل، كما مارست الباليه حتى سن العشرين وتتمنى تقديم عمل ميوزيكال.

انتقاد هوس الشهرة

وفيما يخص الشهرة، انتقدت أمينة خليل السعي المبالغ فيه وراء الأضواء، معتبرة أن بعض الفنانين يلجأون إلى أساليب مصطنعة مثل شراء الإعجابات، محذرة من تحول الأمر إلى هوس.

كما شددت أمينة خليل في ختام حديثها على رفضها التعدي على خصوصيتها وتصويرها دون علمها، قائلة: «لو حد صورني وأنا مش واخدة بالي مش هسيبه وهجيبله الأمن».