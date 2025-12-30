مصر.. إحالة قياديي نقابة الموسيقيين للتحقيق

أصدر نقيب الموسيقيين بمصر الفنان مصطفى كامل، قراراً بإحالة كل من وكيل أول النقابة الفنان حلمي عبدالباقي، والسكرتير العام أحمد أبو المجد، إلى مجلس التأديب، على خلفية الأزمات الإدارية التي شهدتها النقابة أخيراً.

سبب الإحالة

وأوضحت النقابة في بيان صحفي أن الإحالة تأتي بغرض التحقيق في أي مخالفات إدارية وفق اللوائح الداخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوزات محتملة.

نفي الاتهامات

من جانبه، علق حلمي عبدالباقي على قرار إحالته للتحقيق، وأصدر بياناً مؤكداً براءته من جميع الاتهامات، مشيراً إلى أن جلسة التحقيق لم تُعقد رسمياً، وأن أي تصريحات تُنسب إليه حول رفض الرد على الاتهامات غير دقيقة.

تعليق الإجراءات

وأضاف عبدالباقي أنه لم يتم تسجيل أي مخالفات رسمية بحقه حتى الآن، وأنه تقدم بطعن قانوني في قرار الإحالة، مع تعليق الإجراءات مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفق الإجراءات القانونية للنقابة.

جدل في النقابة

شهدت نقابة المهن الموسيقية في مصر أخيراً جدلاً واسعاً داخل الوسط الفني، بعد ظهور عدد من مخالفات الفساد التي طالت بعض أعضائها، ما دفع النقابة لفتح تحقيقات رسمية للتحقق من الوقائع وكشف الحقيقة.