سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز يستقبل نائب أمير المدينة المنورة

استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء اليوم، نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لأمير المنطقة.

ورحّب أمير منطقة المدينة المنورة بالأمير سعود بن نهار، سائلاً الله له العون والتوفيق في مهمات عمله، وتحقيق تطلعات القيادة، وخدمة سكان وزوار المنطقة. من جهته، أعرب نائب أمير منطقة المدينة المنورة عن شكره وتقديره لأمير المنطقة، سائلاً الله أن يوفقه ليكون سنداً له في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وخدمة الدين ثم الملك والوطن.

حضر الاستقبال عددٌ من المسؤولين بالمنطقة من المدنيين والعسكريين.