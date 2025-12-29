نشر المطرب المصري محمد نور صورة لزيارة فريق واما للكينج محمد منير في منزله للاطمئنان عليه بعد أيام من مغادرته المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

أول ظهور للكينج

ونشر نور عبر حسابه الشخصي على منصة «إنستغرام»، صورة تجمعه بالكينج محمد منير وأحمد الشامي وأحمد فهمي وأرفق المنشور قائلاً: «ضحكة من القلب مع حبيبنا الكينج محمد منير».

تفاعل واسع

وشهد ظهور الكينج تفاعلاً كبيراً بعد فترة غياب، إذ عبر محبوه عن فرحتهم واشتياقهم له.

حفلة جديدة

وفي سياق مختلف، يحيي الكينج محمد منير حفلة جماهيرية تجمعه لأول مرة مع مغني الراب ويجز في أول يناير المقبل احتفالاً بأعياد الكريسماس ورأس السنة، والمقرر أن يقدم خلالها الأغاني التي عرفها الجمهور.

تفاصيل الإصابة

وكان أصيب محمد منير منذ الأيام الماضية بوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر مقرب من الكينج حينها، إنه دخل المستشفى بعد شعوره بنزلة برد وضيق في التنفس نتيجة تغيير الفصول، مشيراً إلى أن محمد منير متواجد في غرفة عادية وليس بالعناية المركزة.