فجع الفنان الشاب المصري أحمد عبدالحميد بوفاة والده الماكيير محمد عبدالحميد الذي اشتهر بـ لقب «صديق النجوم»، إذ أعلن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، مناشداً جمهوره ومحبيه الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

رسالة مؤثرة وطلب الدعاء للفقيد

وكتب أحمد عبدالحميد منشوراً نعى فيه والده بكلمات مؤثرة، مستشهداً بآيات من القرآن الكريم، مؤكداً تسليمه لقضاء الله وقدره قائلاً: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنه بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى محمد عبدالحميد عبدالرحيم حفني».

موعد الصلاة على الجنازة

وأشار الفنان إلى أن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة العصر، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، داعياً الله أن يتغمد والده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أزمة صحية مفاجئة

كان الفنان أحمد عبدالحميد قد أعلن سابقاً تعرض والده لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، وناشد جمهوره الدعاء له بالشفاء، مؤكداً إيمانه بأن الدعاء قادر على تغيير الأقدار وعودة والده سالماً.

أبرز الأعمال

شارك الماكيير محمد عبدالحميد في مجموعة من الأعمال البارزة، من بينها «كابوريا، وزوجة رجل مهم، والإرهاب، وألف ليلة وليلة، وضمير أبلة حكمت وآيس كريم في جليم وغيرها من الأعمال، وامتدت مسيرته من التلفزيون إلى المسرح.