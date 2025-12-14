تُوفي الممثل الأمريكي بيتر غرين، المعروف بأدواره الشريرة في أفلام مثل «بالب فيكشن» و«ذا ماسك»، عن عمر يناهز 60 عاماً، وعُثر على جثته في شقته بمنطقة لور إيست سايد في مانهاتن مساء الجمعة، حسبما أكد مديره غريغ إدواردز لعدة وسائل إعلام.

وفاة داخل شقته

لم يُكشف عن سبب الوفاة حتى الآن، وأفادت الشرطة بأنه لا توجد شبهة جنائية، وجاء اكتشاف الجثة بعد شكوى جيران من سماع موسيقى عيد الميلاد بصوت عالٍ لأكثر من 24 ساعة، ما دفع إلى فحص صحي.

أعمال بيتر غرين

اشتهر غرين بأدوار الأشرار البارزة، خصوصاً دوره «زيد» الحارس الأمني المتوحش في فيلم كوينتين تارانتينو «بالب فيكشن» عام 1994، ودور «دوريان» زعيم المافيا في فيلم «ذا ماسك» بطولة جيم كاري في العام نفسه.

ونعاه مديره إدواردز قائلاً لـNBC News: «لم يلعب أحد دور الشرير أفضل من بيتر، لكنه كان يمتلك جانباً رقيقاً لم يره معظم الناس، وقلباً كبيراً كالذهب»، وأضاف: «كان رجلاً رائعاً، وواحداً من أعظم ممثلي جيله سأفتقده، كان صديقاً عظيماً».

جوائز بيتر غرين

فاز غرين بجائزة أفضل ممثل في مهرجان تاورمينا السينمائي عام 1994 عن دوره في فيلم «كلين - شيفن»، وجسد فيه شخصية مصاب بالفصام، ومن أعماله الأخرى: «ذا يوجوال ساسبكتس»، «أندر سيج 2»، «ترينينغ داي» مع دينزل واشنطن، «جودجمنت نايت»، «بلو ستريك»، و«ذا باونتي هنتر».

من هو بيتر غرين؟

ولد غرين في مونتكلير بولاية نيوجيرسي عام 1965، وترك خلفه أختاً وأخاً، وكان يعمل على مشاريع قادمة، بما في ذلك فيلم مع ميكي رورك، ووثائقي عن انسحاب المساعدات الأمريكية، ورحل غرين تاركاً إرثاً في تجسيد أدوار الشر ببراعة لا تُنسى، وسط حزن زملائه وجمهوره.

وفي مقابلة نادرة عام 2011، اعترف غرين بأنه رفض في البداية دور زيد في «بالب فيكشن» بسبب محتواه العنيف، لكنه اقتنع بعد إصرار تارانتينو وتعديل المشهد.