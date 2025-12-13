فاجأ نجم هوليوود فان ديزل جمهوره بإعلانه مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في عمل سينمائي جديد، في أول تجربة تمثيلية تجمع بين النجمين ضمن أحد أضخم سلاسل الأفلام العالمية.

أول تجربة تمثيلية

كشف فان ديزل عن انضمام كريستيانو رونالدو إلى الجزء الجديد من سلسلة «Fast & Furious 11»، المعروف أيضاً باسم «فاست إكس: الجزء الثاني»، لتكون هذه المشاركة هي الظهور التمثيلي الأول لرونالدو في مسيرته بعيداً عن الملاعب.

دور خاص لرونالدو

ونشر فان ديزل صورة تجمعه بكريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معلقاً: «سألني الجميع عما إذا كان سيشارك في عالم فاست، وأؤكد لكم أننا كتبنا له دوراً خاصاً في فيلم لوس باندوليروس».

مفاجأة الجزء الجديد

ويمثل هذا الظهور خطوة غير متوقعة في مسيرة النجم البرتغالي، ضمن عمل سينمائي عالمي ضخم، في إطار الجزء الجديد من سلسلة أفلام فان ديزل الشهيرة، وسط توقعات بعرض الفيلم في أبريل 2027.

تفاعل واسع

وحصد منشور فان ديزل تفاعلاً واسعاً، إذ اقترب من مليوني «إعجاب» خلال أقل من 24 ساعة، وسط تساؤلات الجمهور حول طبيعة الدور الذي سيقدمه كريستيانو رونالدو على الشاشة الكبيرة.