أصدرت الشركة المنظمة لحفلَي الفنانين هاني شاكر وخالد سليم بياناً رسمياً رداً على اعتراض أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ممثلة في محمد شبانة، على استخدام اسم وصورة العندليب في الحفلين المقامين بالكويت.

رد حاسم من الشركة

أكدت الشركة أن بيان الأسرة تضمّن معلومات «غير دقيقة» وأساء إلى الشركة وأطراف أخرى، مشددة على احتفاظها بحق الرد القانوني، ومشيرة إلى أن حقوق استخدام الاسم والصورة ليست بحوزة الأسرة وحدها، وإنما تعود لطرف آخر.

تكريم يليق بالعندليب

أوضحت الشركة أن هدف الحفلين هو تقديم تكريم يليق بقيمة عبدالحليم حافظ الفنية، داعية أي طرف متضرر إلى اللجوء للقضاء، مع التأكيد على احترام إرث الفنان الراحل وجمهوره.

مواقف الفنانين

أعرب هاني شاكر عن أمله في احتواء الخلاف بعيداً عن ساحات المحاكم، مؤكداً أن وجود الجميع في الكويت هدفه تكريم العندليب، وأن الجمهور الكويتي يستحق الاستمتاع بإحياء أعماله الخالدة.

من جانبه، قال خالد سليم إن اسم وصورة عبدالحليم جزء من الوجدان العام، ولا يجوز منع إقامة الحفل، لافتاً إلى أن الفعالية نُفذت بأعلى مستويات التجهيز.

تحرك قانوني للأسرة

وكانت أسرة عبدالحليم حافظ قد تقدمت بطلب إلى النائب العام الكويتي لوقف حفل «ليلة حليم»، بدعوى استخدام الاسم والصورة دون موافقة الورثة، متهمة الشركة المنظمة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ومتابعة تطورات القضية.