قبل دقائق من انطلاق حفلته المرتقبة على مسارح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض 2025، أطلّ فنان العرب محمد عبده على جمهوره بإطلالة تختزل تاريخ الفن العربي وروح الحاضر. وفي حديث قصير مع «عكاظ» عن نجاح أغنية «جت وأقبلت»، التي وقع ألحانها ابنه عبدالرحمن، لم يخض عبده في احتمالات التعاون الفني المستقبلي، مكتفياً بالإشادة بمسيرة ابنه الموسيقية: «عبدالرحمن درس 4 سنوات في الكونسرفتوار في باريس، وأصبح عازف بيانو ماهراً، وجاهزاً للمستقبل». كلمات قصيرة، لكنها حملت فخراً كبيراً بمستوى ابنه الموسيقي، مؤكداً للجمهور أنّ إرث الفن لا يقتصر على الأجيال، بل يُصقل ويُطوّر مع الزمن والخبرة، تاركاً المجال أمام المستقبل ليكتب فصوله الخاصة.

وصعد محمد عبده إلى مسرح محمد عبده أرينا وسط حضور جماهيري كثيف، مؤكداً في حديثه للجمهور: «أجمل ما يحدث لي دائماً… هو لقائي مع جمهور الرياض… هذا الجمهور الذي يكبر في قلبي كل سنة».

وافتتح الحفلة بأغنية «الرياض»، قبل أن يقدم مجموعة من أبرز أعماله مثل «أنشودة المطر»، «ذيك الليالي»، «جمرة غضى» و«ما عاد بدري»، في أمسية موسيقية استمرت أكثر من ساعتين وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تميزت الحفلة بتنظيم عالي المستوى وجودة صوتية وإضاءة متطورة، ما يعكس التطور الكبير الذي يشهده موسم الرياض 2025. ويستعد محمد عبده لإحياء حفلة ثانية الجمعة القادمة وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.