ينطلق مساء الأحد القادم معرض «لوحة في كل بيت»، في نسخته الثامنة عشرة علي التوالي، والذي ينظمه أتيليه جدة للفنون الجميلة، ويستمر لمدة 3 أسابيع.
وقال مدير المعرض الناقد التشكيلي هشام قنديل، إن المعرض يعد أحد أهم المعارض التي يحرص الأتيليه علي تنظيمها كل موسم، ويُعد تظاهرة تشكيلية عربية كبرى للوحة الصغيرة، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 100 فنان سعودي وعربي.
نشر الفن التشكيلي
وأضاف أن المعرض الذي يفتتحه رجل الأعمال السعودي أسعد طلال زاهد يهدف منذ انطلاقه إلى نشر الفن التشكيلي داخل كل بيت وداخل المجتمع، وتمكين جمهور الفن التشكيلي من اقتناء لوحات مميّزة لفنانين مرموقين بأسعار في متناول الجميع. ولفت قنديل إلى أن المعرض حقق نجاحات كبيرة في دوراته السابقة، حيث شارك فيه نخبة من أهم فناني العالم العربي.
ويشارك في المعرض خلال دورة هذا العام، التي تحمل اسم الفنان الراحل مروان عبدالحليم رضوي، فنانون من السعودية ومصر والسودان ولبنان والأردن والعراق وفلسطين والكويت وسورية والبحرين والمغرب وتونس واليمن والصومال. وسيكون الفنان السعودي الكبير عبدالله حماس ضيف شرف المعرض لهذا العام.
وبدأت فكرة هذا المعرض قبل 16عاماً اقتباساً من معرض «الفن للجميع»، بمباركة من مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع.
فنانون مشاركون في المعرض
ومن بين الفنانين السعوديين المشاركين في هذا المعرض عبدالله حماس، عبدالله إدريس، فهد السليمان، مفرح عسيري، أيمن يسري، محمد الأعجم، إبراهيم النغيثر، نوال مصلي، فهد خليف، محمد الرباط، رياض حمدون، زهير مليباري، حسين دقاش، وهيب زقزوق، عبدالعزيز بوبي، سلوي حجر، أمل فلمبان، سعيد العلاوي، أحمد الخزمري، زمان جاسم، عبدالرحمن مغربي، محمد الشهري، نهار مرزوق، باسم الشرقي، علا حجازي، ريم الديني، محمد الجاد، هناء حجازي، إبراهيم الحمر، ثامر الرباط، مشاعل طاهر، أماني غيث، زايد الزهراني، رضا وارس، هويدا الصوفي، أمل جمل الليل، نجوي أبو طالب، اعتماد غراب، فهد الحربي وحنان الحازمي، سحر عناني، أماني برديس، حسن سعيد، عبدالله عريشة، جواهر السيد، أمل الرحيلي، سعود خان، نادية علاوي، فهد الحربي، حنين قاسم، نهي الحمدان. هناء نتو، فوزية القثمي، مرفت قواس، ثريا ناجي، رنا نور الدين، أفراح الغامدي
ومن مصر يشارك الفنانون شاكر المعداوي، حسن الشرق، مكرم الطويل، عماد رزق، عاطف الشافعي، عماد إبراهيم، مرفت شاذلي، عصمت داوستاشي، كمال عبده، محسن شعلان، عبدالوهاب عبدالمحسن، إبراهيم الدسوقي، محمود حامد، عادل ثابت، محمد التهامي، هدير جمال، أسماء مجدي، خالد عقل، ميساء مصطفي، عبدالمجيد الفقي، صفاء النجار، نور التركي، إثراء إبراهيم.
ومن اليمن: مريم بفلح، وصادق غالب، وسمر الصبري و سعيد الخضري، و بسمة العواضي، وفاء الفيصل، ومن سورية الفنانة لميس الحموي، ومن لبنان، الفنانة غادة المعوشي ومن فلسطين ماجد الفرام.
The "A Painting in Every Home" exhibition will kick off next Sunday evening, in its eighteenth consecutive edition, organized by the Jeddah Atelier for Fine Arts, and will continue for 3 weeks.
Exhibition director and art critic Hisham Qandil stated that the exhibition is one of the most important events that the atelier is keen to organize each season, and it is considered a major Arab artistic event for small paintings, with more than 100 Saudi and Arab artists participating this year.
Promoting Visual Art
He added that the exhibition, which will be inaugurated by Saudi businessman Asaad Talal Zahid, has aimed since its inception to promote visual art within every home and within the community, enabling the audience to acquire distinctive paintings from renowned artists at prices accessible to everyone. Qandil pointed out that the exhibition has achieved great success in its previous editions, featuring a selection of the most important artists from the Arab world.
This year's edition of the exhibition, named after the late artist Marwan Abdulhalim Radwi, will feature artists from Saudi Arabia, Egypt, Sudan, Lebanon, Jordan, Iraq, Palestine, Kuwait, Syria, Bahrain, Morocco, Tunisia, Yemen, and Somalia. The prominent Saudi artist Abdullah Hamas will be the guest of honor for this year's exhibition.
The idea for this exhibition began 16 years ago, inspired by the "Art for All" exhibition, with the blessing of the Al-Mansouria Foundation for Culture and Creativity.
Participating Artists in the Exhibition
Among the participating Saudi artists in this exhibition are Abdullah Hamas, Abdullah Idris, Fahd Al-Sulaiman, Mufrih Asiri, Ayman Yousri, Mohammed Al-Ajmi, Ibrahim Al-Nagheethar, Nawal Musalli, Fahd Khalif, Mohammed Al-Rabat, Riyad Hamdoon, Zuhair Mulaibari, Hussein Daqash, Waheeb Zaqzouq, Abdulaziz Boubbi, Salwa Hajar, Amal Filmban, Said Al-Alawi, Ahmed Al-Khazmari, Zaman Jassim, Abdulrahman Maghrabi, Mohammed Al-Shahri, Nahar Marzouk, Basim Al-Sharqi, Ola Hijazi, Reem Al-Dini, Mohammed Al-Jad, Hanaa Hijazi, Ibrahim Al-Hamr, Thamer Al-Rabat, Mashaal Tahir, Amani Ghaith, Zayed Al-Zahrani, Rida Wars, Huda Al-Sufi, Amal Jamal Al-Lail, Najwa Abu Talib, I'timad Ghurab, Fahd Al-Harbi, and Hanan Al-Hazmi, Sahar Anani, Amani Bardis, Hassan Saeed, Abdullah Arisha, Jawahir Al-Sayed, Amal Al-Ruhaili, Saud Khan, Nadia Al-Alawi, Fahd Al-Harbi, Haneen Qasim, and Noha Al-Hamdan. Hanaa Natu, Fawziya Al-Quthmi, Mervat Qawas, Thuraya Naji, Rana Nour Al-Din, Afrah Al-Ghamdi.
From Egypt, the participating artists include Shakir Al-Ma'dawi, Hassan Al-Sharq, Makram Al-Tawil, Emad Rizk, Atef Al-Shafee, Emad Ibrahim, Mervat Shazly, Ismat Dawstashi, Kamal Abdu, Mohsen Shaalan, Abdulwahab Abdulmohsen, Ibrahim Al-Dasouqi, Mahmoud Hamid, Adel Thabet, Mohammed Al-Tahami, Hadeer Jamal, Asmaa Magdy, Khaled Aql, Maysa Mustafa, Abdulmajid Al-Faqi, Safaa Al-Najjar, Nour Al-Turki, Ithraa Ibrahim.
From Yemen: Maryam Baflah, Sadiq Ghalib, Samar Al-Sabri, Said Al-Khudari, Basma Al-Awadi, Wafa Al-Faisal, and from Syria, artist Lamis Al-Hamwi, from Lebanon, artist Ghada Al-Ma'oushi, and from Palestine, Majid Al-Faram.