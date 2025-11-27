ينطلق مساء الأحد القادم معرض «لوحة في كل بيت»، في نسخته الثامنة عشرة علي التوالي، والذي ينظمه أتيليه جدة للفنون الجميلة، ويستمر لمدة 3 أسابيع.


وقال مدير المعرض الناقد التشكيلي هشام قنديل، إن المعرض يعد أحد أهم المعارض التي يحرص الأتيليه علي تنظيمها كل موسم، ويُعد تظاهرة تشكيلية عربية كبرى للوحة الصغيرة، ويشارك فيه هذا العام أكثر من 100 فنان سعودي وعربي.


نشر الفن التشكيلي


وأضاف أن المعرض الذي يفتتحه رجل الأعمال السعودي أسعد طلال زاهد يهدف منذ انطلاقه إلى نشر الفن التشكيلي داخل كل بيت وداخل المجتمع، وتمكين جمهور الفن التشكيلي من اقتناء لوحات مميّزة لفنانين مرموقين بأسعار في متناول الجميع. ولفت قنديل إلى أن المعرض حقق نجاحات كبيرة في دوراته السابقة، حيث شارك فيه نخبة من أهم فناني العالم العربي.


ويشارك في المعرض خلال دورة هذا العام، التي تحمل اسم الفنان الراحل مروان عبدالحليم رضوي، فنانون من السعودية ومصر والسودان ولبنان والأردن والعراق وفلسطين والكويت وسورية والبحرين والمغرب وتونس واليمن والصومال. وسيكون الفنان السعودي الكبير عبدالله حماس ضيف شرف المعرض لهذا العام.


وبدأت فكرة هذا المعرض قبل 16عاماً اقتباساً من معرض «الفن للجميع»، بمباركة من مؤسسة المنصورية للثقافة والإبداع.


فنانون مشاركون في المعرض


ومن بين الفنانين السعوديين المشاركين في هذا المعرض عبدالله حماس، عبدالله إدريس، فهد السليمان، مفرح عسيري، أيمن يسري، محمد الأعجم، إبراهيم النغيثر، نوال مصلي، فهد خليف، محمد الرباط، رياض حمدون، زهير مليباري، حسين دقاش، وهيب زقزوق، عبدالعزيز بوبي، سلوي حجر، أمل فلمبان، سعيد العلاوي، أحمد الخزمري، زمان جاسم، عبدالرحمن مغربي، محمد الشهري، نهار مرزوق، باسم الشرقي، علا حجازي، ريم الديني، محمد الجاد، هناء حجازي، إبراهيم الحمر، ثامر الرباط، مشاعل طاهر، أماني غيث، زايد الزهراني، رضا وارس، هويدا الصوفي، أمل جمل الليل، نجوي أبو طالب، اعتماد غراب، فهد الحربي وحنان الحازمي، سحر عناني، أماني برديس، حسن سعيد، عبدالله عريشة، جواهر السيد، أمل الرحيلي، سعود خان، نادية علاوي، فهد الحربي، حنين قاسم، نهي الحمدان. هناء نتو، فوزية القثمي، مرفت قواس، ثريا ناجي، رنا نور الدين، أفراح الغامدي


ومن مصر يشارك الفنانون شاكر المعداوي، حسن الشرق، مكرم الطويل، عماد رزق، عاطف الشافعي، عماد إبراهيم، مرفت شاذلي، عصمت داوستاشي، كمال عبده، محسن شعلان، عبدالوهاب عبدالمحسن، إبراهيم الدسوقي، محمود حامد، عادل ثابت، محمد التهامي، هدير جمال، أسماء مجدي، خالد عقل، ميساء مصطفي، عبدالمجيد الفقي، صفاء النجار، نور التركي، إثراء إبراهيم.


ومن اليمن: مريم بفلح، وصادق غالب، وسمر الصبري و سعيد الخضري، و بسمة العواضي، وفاء الفيصل، ومن سورية الفنانة لميس الحموي، ومن لبنان، الفنانة غادة المعوشي ومن فلسطين ماجد الفرام.