أثارت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها رسالة غامضة عبر حساباتها الرسمية، جاء فيها: «لا يشوّه سمعة المرأة إلا اثنان: امرأة تعجز أن تكون مثلها، ورجل لا يستطيع الوصول إليها».

المنشور الذي تفاعل معه الآلاف أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الفنانة تلمّح إلى أحد أو تردّ على شائعات حديثة طالت حياتها الخاصة، خصوصاً بعد تداول أخبار عن علاقة عاطفية مفترضة تربطها بحارس مرمى يصغرها بـ 15 عاماً، وهو ما نفته مصادر مقربة منها، مؤكدة أن ما يُنشر «مجرد محاولات للإساءة واستغلال اسمها».

وانقسم جمهور ياسمين بين من رأى في كلماتها إعلان قوة وثقة بالنفس، ومن اعتبرها رسالة عتاب مبطّنة لأشخاص في الوسط الفني أو الإعلامي، بينما عبّر آخرون عن دعمهم الكامل لها متمنين «أن تبقى بعيدة عن أي حملات تشويه».

وعلى الصعيد الفني، تستعد الفنانة عبد العزيز للعودة إلى الدراما من خلال مسلسلها الجديد «وننسى اللي كان» المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، من تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين وإخراج المخرج محمد الخبيري، ويشاركها البطولة الفنان كريم فهمي بعد نجاحهما في مسلسل «وتقابل حبيب».

كما تعود إلى السينما بعد غياب سبع سنوات عبر فيلمها الجديد «زوجة رجل مش مهم» مع الفنان أكرم حسني، لتواصل بذلك مسيرتها الفنية بخطوات متجددة تجمع بين الدراما والكوميديا.