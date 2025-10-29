أكدت الفنانة المصرية يسرا استعدادها للمشاركة في عمل درامي جديد يحمل طابعًا مختلفًا، من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

موعد تصوير مسلسل يسرا الجديد



وأوضحت يسرا في تصريح خاص لـ«عكاظ» أن صناع المسلسل لم يستقروا بعد على الاسم النهائي للعمل، مشيرة إلى أن التصوير سيبدأ مطلع شهر نوفمبر القادم بمشاركة نخبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

50 عامًا من العطاء



كما عبّرت يسرا عن امتنانها الكبير للدعم والحب الذي تتلقاه من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، بعد مرور 50 عاماً على مسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية.

رسالة شكر وتقدير لجمهورها وأصدقائها



ووجهت يسرا خالص شكرها لكل من ساندها ودعمها منذ بداياتها، مؤكدة أن حب أسرتها وأصدقائها والجمهور هو مصدر طاقتها وشغفها للاستمرار في العطاء الفني، قائلة: «لولا حبهم الذي يمنحني طاقة متجددة لما كنت مستمرة حتى الآن».

فكرة المنافسة والغيرة الفنية



وأشارت الفنانة يسرا إلى أنها لم تهتم يوماً بفكرة المنافسة أو الغيرة الفنية طوال مسيرتها الفنية، إذ كانت تركز دائمًا على عملها وتقديم شخصيات متنوعة ومختلفة تضيف لرصيدها الفني، مؤكدة أنها تتمنى الخير لجميع زملائها في الوسط الفني، معربة عن فخرها بجيلها.



آخر أعمالها الرمضانية

يذكر أن آخر مشاركة رمضانية ليسرا، في مسلسل «ألف حمدالله على السلامة» الذي عرض في عام 2023، وشاركها في العمل كل منشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد وغيرهم، والعمل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح.