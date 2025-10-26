أدت جدية المبادرات الحكومية المرتبطة بمشاريع رؤية المملكة 2030 إلى حدوث تحول مذهل في نمو قطاع السينما السعودية، منذ أعادت المملكة إحياء هذا القطاع عام 2018 بعد توقف استمر نحو أربعة عقود.

وتشير الأرقام إلى أنه خلال خمس سنوات فقط، ارتفعت القيمة السنوية لمبيعات التذاكر في دور السينما من نحو 6 ملايين تذكرة في عام 2020 إلى نحو 17 مليون تذكرة خلال 2024.

فاقت مبيعات تذاكرها 120 مليون ريال

وارتفعت، بموازاة ذلك، مبيعات تذاكر دور السينما بنحو 90%، من 445 مليون ريال إلى 845 مليوناً. وكان الإقبال الأكبر على الأفلام سعودية الصنع، التي فاقت مبيعات تذاكرها 120 مليون ريال، مقارنة بـ 13 مليوناً في عام 2020. وقال مسؤولون ومراقبون، إن ذلك النجاح الذي حققته الأفلام السعودية والأجنبية المعروضة على الشاشات الفضية السعودية تم بدعم كبير من المبادرات الحكومية، خصوصاً رؤية المملكة 2030، التي يرعى تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهدف لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، والدفع بأداء القطاع غير النفطي، لئلا تصبح المملكة أسيرة لتقلبات أسعار النفط العالمية.