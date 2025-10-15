«الشارقة للتراث» يحتفي بتخريج 54 طالباً وطالبة

احتفى معهد الشارقة للتراث صباح اليوم (الأربعاء) بتخريج 54 طالباً وطالبة من الإدارة الأكاديمية، ضمن خمسة مؤهلات دراسية متخصصة، وذلك خلال حفلٍ أقيم في مسرح مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، بحضور رئيس المعهد، الدكتور عبدالعزيز المسلم، وأعضاء الإدارة الأكاديمية ومديري الإدارات وأولياء الأمور.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم في كلمته أن تخريج الدفعة يمثل محطة مهمة في مسيرة المعهد التعليمية، ويجسّد رؤية عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في بناء الإنسان وتمكينه بالعلم والمعرفة للحفاظ على الهوية الوطنية.

وقال المسلم: «هؤلاء الخريجون هم ثمرة برامج أكاديمية متخصصة تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز من حضور التراث في ميادين التعليم والعمل والإبداع».

وأشار إلى أن المعهد مستمر في تقديم البرامج الأكاديمية والمهنية التي تُسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية وتزويدها بالمعرفة والخبرة للحفاظ على الموروث الثقافي والإنساني.

من جانبه، أوضح مدير الإدارة الأكاديمية في معهد الشارقة للتراث الدكتور خالد الشحي أن الأكاديمية تضم مجموعة من المؤهلات المعتمدة المتخصصة في الأعمال الإدارية بالمؤسسات الثقافية والتراثية، وجمع وتدوين وصون التراث الثقافي غير المادي، والإرشاد المتحفي، وترميم المخطوطات وصيانتها، وبرنامج التراث العمراني، مؤكداً أن الإدارة الأكاديمية تعمل باستمرار على تطوير المناهج وفق أحدث المعايير الوطنية والدولية بما يواكب متطلبات التعليم التراثي الحديث.

وعبّر الخريجون عن سعادتهم بهذا اليوم الذي تتوّج فيه جهودهم الأكاديمية، مؤكدين أن تجربتهم في الإدارة الأكاديمية بمعهد الشارقة للتراث كانت غنية بالمعرفة والتطبيق العملي، وأنهم يعتزون بالانتماء إلى مؤسسة أكاديمية تُعنى بالهوية الوطنية وتراث الإمارات الأصيل، مثمنين دعم المعهد وإدارته الأكاديمية التي وفرت لهم بيئة تعليمية مميزة ومحفزة للإبداع.