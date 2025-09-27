أحمد السقا وهند صبري يجتمعان في مسرحية «وهنا القاهرة»

يجتمع الفنان المصري أحمد السقا والفنانة التونسية هند صبري في تجربة مسرحية جديدة تمزج بين الكوميديا والدراما، من خلال عرض يحمل اسم «وهنا القاهرة»، والمقرر تقديمه يوم الأربعاء 1 أكتوبر القادم، في الثامنة مساءً على مسرح «تياترو أركان» بالقاهرة.

صناع المسرحية يكشفون التفاصيل

روّج السقا للعمل عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكدًا أن العرض لا يقتصر على الضحك والإفيهات، بل يُعد رسالة حب كبيرة للمسرح والفن، ودعوة لدعم وتشجيع الجيل الجديد الذي سيصنع مستقبل الفن في مصر.

أما هند صبري، فأعربت عن سعادتها بالمشاركة، موضحة أن المخرجة والمؤلفة رشا الجمال عرضت عليها الفكرة، وأنها وجدت النص مكتوبًا بشكل مختلف وجذاب، الأمر الذي جعلها تتحمس للانضمام إلى التجربة.

أسعار التذاكر

المسرحية من تأليف وإخراج رشا الجمال، ومن المقرر تقديمها مرة واحدة فقط، في خطوة تهدف إلى إعادة تسليط الضوء على أهمية المسرح ودوره الفني والاجتماعي. وقد تم تحديد أسعار التذاكر بشكل متفاوت ليتناسب مع مختلف الفئات، حيث تبدأ من 500 جنيه، و800 جنيه، و1000 جنيه، وصولًا إلى 1500 جنيه.

أعمال أحمد السقا

ويعرض حاليًا لـ السقا فيلم «أحمد وأحمد»، في السينمات، الذي ينتمي لنوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويجمع العمل كلا من أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح وغيرهم، وفكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.