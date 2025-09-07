سيدني سويني تتحول إلى ملاكمة محترفة في «Christy».. وتستعد لموسم الجوائز

شهد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عرض فيلم (Christy) الذي تلعب دور البطولة فيه النجمة سيدني سويني، في تحول مذهل لمسيرتها الفنية من نجمة مشهورة إلى ممثلة جادة. وتقدم سويني في الفيلم شخصية الملاكمة المحترفة كريستي مارتن، وتجسّد رحلة المرأة القوية التي تواجه ضغوطًا جسدية ونفسية هائلة لتصبح بطلة في رياضتها.

تميز الأداء بتحول جسدي مذهل، حيث اكتسبت سويني 30 رطلاً من العضلات وخضعت لتدريب مكثف على الملاكمة واللياقة البدنية، ما منح الشخصية مصداقية كبيرة على الشاشة. وتفاعل الجمهور بشكل لافت خلال العرض الأول، حيث صفق للحظات انتصار كريستي في الحلبة، وأظهر التعاطف مع الصراعات الشخصية والعاطفية التي تمر بها.

ويستعد الموزع السينمائي Black Bear لطرح الفيلم في 7 نوفمبر 2025، مع حملة كبيرة لموسم الجوائز، وسط توقعات بأن تكون سويني منافسًا قويًا على الجوائز، إذا تمكنت من تجاوز الضجة الإعلامية التي أحاطت بها العام الماضي.

ويمثل فيلم (Christy) فرصة لسويني لإعادة بناء صورتها الفنية، مؤكدة على قدرتها التمثيلية التي سبق وأن أثبتتها من خلال ترشيحين لجوائز إيمي عن مسلسلي (Euphoria)، و(The White Lotus).