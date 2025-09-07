فضل شاكر يطلق «روح البحر» بألحان شاعرية وأجواء دعائية آسرة

طرح الفنان اللبناني فضل شاكر باكورة ألبومه الغنائي الجديد بعنوان «روح البحر» عبر القناة الرسمية على يوتيوب، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعيه. وتمزج الأغنية بين جمال الكلمة وحلاوة اللحن في غنائية معبّرة ومؤثرة.

تفاصيل الأغنية

كلمات وألحان: جمانة جمال

التوزيع الموسيقي: زاف

نمط الأغنية: شاعرية ساحرة تعبّر عن المشاعر بصدق

وتعكس كلمات الأغنية روح الحب والجمال، وتُضفي على المقاطع الموسيقية أجواء صيفية حالمة، عبر إيقاع ناعم وألحان تأسر القلب: «ودو حبيبي البحر... دا روح حبيبي البحر... صيف السنة دي سحر».

لماذا انتبه الجمهور لهذه الأغنية؟