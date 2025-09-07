هالة صدقي تتهم خادمتها السابقة بالابتزاز والتشهير

اتهمت الفنانة المصرية هالة صدقي خادمتها السابقة بـالابتزاز والتشهير، في تطوّرات جديدة حول قضيتها التي أثارت اهتمام الرأي العام. وكشفت عبر تصريحاتها الصحفية غضبها من المحامي الموكل عن الخادمة، واصفة الأمر بسخرية قائلة: «محامي الشغالة هو نفسه محامي الأستاذة والسواق. سبحان الله على الصدف!»

وختمت كلامها بثقة عالية: «الأغبياء اعتقدوا أن كل الناس تُباع... لكن في ناس عندها ضمير».

موقف حازم ورد مباشر

وعبرت هالة صدقي عن رفضها التام لأي تهديدات أو ضغوط، مؤكدة أنها متمسكة بكرامتها وسمعتها، وأن المحاولات التي وصفتها بـ«السخيفة» لن ترهبها أو تهز من موقفها.