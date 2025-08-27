«القيصر».. دراما سورية تكشف قصص الانتهاكات داخل المعتقلات

يستعد المخرج صفوان مصطفى نعمو لإطلاق مسلسل جديد بعنوان «القيصر – لا مكان لا زمان»، مستوحى من شهادات حقيقية لأشخاص داخل المعتقلات السورية، ليقدم صورة توثيقية صادمة للانتهاكات خلال سنوات الصراع.

المسلسل من إنتاج Power Production تحت إشراف أمير مصطفى نعمو، وتأليف مؤيد النابلسي بمشاركة نجيب نصير وعدنان عودة وزهير الملا ولؤي النوري، مع الإشراف الفني لشركة رولز في أبوظبي، ضمن تحضيرات دقيقة لضمان جودة العمل.

ويشارك في بطولة المسلسل النجمان سلوم حداد وصباح الجزائري، إذ يجسد حداد شخصية ضابط متهم بجرائم ضد الإنسانية، بينما تؤدي الجزائري دور أم لزوج مفقود، لتسليط الضوء على معاناة الأسر السورية.

يتوقع أن يحقق المسلسل صدى واسعًا لدى الجمهور العربي، لما يحمله من جرأة وعمق في تناول قضية حساسة لم تُستعرض سابقًا بهذه الطريقة.