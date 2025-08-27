صيف النجوم.. جورج وأمل كلوني يحتفلان مع نجوم هوليوود في فيلا ساحلية

في مشهد يجمع بين الفخامة وروح الصداقة، استضاف جورج وأمل كلوني وأطفالهما التوأم إيلا وألكساندر مجموعة من نجوم هوليوود في فيلا Oleandra الفاخرة على ضفاف بحيرة كومو الإيطالية.

انضم إلى العائلة أصدقاء من عالم الفن أمثال آدم ساندلر والمخرجة جريتا جيرويغ وزوجها نوح بومباخ والممثلان الحائزان على أوسكار جيم برودبنت ولورا ديرن، إضافة إلى إيف هيوسون وريلي كيوغ مع حضور الممثلة الإيطالية الألمانية ألبا روهرواخر.

وبدأت الجولة بالانطلاق من الفيلا بالقوارب متجهين إلى غداء على ضفاف البحيرة في فيلا d’Este الشهيرة، قبل أن يتجهوا لاحقاً نحو مهرجان فينيس السينمائي.

يذكر أن كلوني اشترى الفيلا عام 2002 بمبلغ 10 ملايين يورو فقط، وقد ساهم وجوده هناك في ارتفاع أسعار العقارات بالمنطقة. الفيلا الفاخرة التي تضم 25 غرفة، أصبحت رمزاً لعالمية كلوني وهوليوود، واستضافت العديد من النجوم في مناسبات سابقة، من بينها حفل زفاف إيميلي بلانت وجون كراسينسكي في 2010. وبالإضافة إلى فيلا كومو، يمتلك كلوني وعائلته عقارات في فرنسا وبريطانيا ولوس أنجلوس، مما يعكس أسلوب حياتهم المترف والمرتبط بعالم النجوم.