في قلب معرض كوالالمبور الدولي للكتاب، وضمن الاحتفاء بالمملكة العربية السعودية ضيف شرف، شهدت العاصمة الماليزية ليلة ثقافية استثنائية أدارها الإعلامي أحمد العلكمي، وحلّقت في أجوائها الدكتورة سعاد أبو شال نحو آفاق أدبية مغايرة، لتمزج بين سحر الشرق وعراقة الغرب من خلال تتبع الخيوط الخفية التي تربط الموشحات الأندلسية بالبانتون الماليزي، وسط حضور لافت من النخب الأدبية والفنية المهتمة بمد جسور التواصل بين الثقافتين العربية والآسيوية.

وقد أبحرت أبو شال بالجمهور في رحلة مقاربة فريدة، مستكشفةً تلك التقاطعات العميقة بين شكلين شعريين ولدا في بيئتين متباعدتين جغرافياً، لكنهما تعانقا في فضاء البنية الإيقاعية والتكوين الموسيقي الملهم، فضلاً عن تجسيدهما الصادق للوجدان الشعبي وهندسة المشاعر الإنسانية.

وفي قراءتها النقدية، تفككت أبو شال البناء الفني للموشحات بوصفها ثورة أدبية تمردت على جمود القصيدة العربية التقليدية لتمنحها أجنحة من النغم، وفي المقابل، وصفت البانتون بأنه الفن الشفوي العريق الذي يختزل الحكمة الشعبية الماليزية في قالب من الإيقاع المنظم والتكثيف الضمني البليغ، مؤكدة أن كلا الفنين يحملان اسماً يعكس طبيعتهما الفنية والبيئة الحاضنة التي شكلت هويتهما.

وعقدت الندوة موازنة تاريخية وفنية دقيقة، تجلت فيها الموشحات بتعدد قوافيها وتنوع أوزانها التي تفيض بالغناء، بينما تماسك البانتون في بنيته القصيرة وإيقاعه القائم على التوازي الصوتي العذب، لتصل القراءة إلى حقيقة مؤداها أن الفنون الشعرية، مهما تباينت لغاتها وجغرافياتها، تظل لغة إنسانية موحدة قادرة على اختصار المسافات، وأن مثل هذه المقاربات بين الآداب العالمية هي المفتاح الأسمى لتعميق الحوار الثقافي وصياغة ذاكرة مشتركة بين الشعوب.