يستعد العضو الذهبي للنادي الأهلي أحمد الشريف للترشح لرئاسة نادي الوحدة من خلال عقد الجمعية العمومية التي أعلنت عنها وزارة الرياضة الأسبوع الماضي، إذ يُفتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأحد القادم، على أن يغلق الثلاثاء القادم.



وتضم قائمة أحمد الشريف بعض الوجوه المألوفة في الشارع الوحداوي، منهم مروان شعبان الذي سيترشح لمنصب نائب الرئيس، وقد بدأ شعبان مسيرته الرياضية في الوحدة في التسعينيات حينما عُين مديراً للمركز الإعلامي، ثم مديراً لكرة القدم بالفريق الأول، ثم نائباً للرئيس في عهد إدارة حاتم خيمي التي كُلفت من وزير الرياضة السابق تركي آل الشيخ. كما انضم للقائمة باسم منقل الذي كان لاعباً في كرة الطائرة في التسعينيات، وعمل أميناً عاماً للنادي خلال المرحلة الماضية، وعضو مجلس إدارة مع الرئيس الأسبق هشام مرسي. كما تضم إدارة الشريف في مجلس عضويتها محامياً واستشارياً مالياً.



من جانبه، كشف مصدر مطلع في إدارة أحمد الشريف أن الإدارة التي يتم تشكيلها حالياً سيتكفل رئيسها بدفع 10 ملايين سنوياً، إضافة إلى تمسكها بمدير الكرة الحالي عصمت بابكر، والتقرير الفني الذي قدمه مدير الفريق روسمير، الذي يحتوي على تسريح 14 لاعباً والتعاقد مع 10 لاعبين، 5 منهم أجانب، ضمن خطة الصعود لدوري روشن.



وأشار المصدر ذاته، إلى أن إدارة النادي تقف على مسافة واحدة من كل القوى الوحداوية (الإدارة الحالية والجماهير وأعضاء الشرف وكبار رجال الأعمال) من أجل خلق بيئة عمل صحية تساعد الجميع على إعادة الوحدة إلى مكانه الطبيعي بين الفرق الكبيرة في دوري روشن.



من جهة أخرى، لا يزال نائب الرئيس الحالي تركي مدخلي في طور المشاورات مع مسؤولين في وزارة الرياضة وأعضاء الشرف من أجل اتخاذ قرار الدخول في الترشح في حالة توفير سيولة مادية تساعده على تنفيذ خطة النهوض بكافة ألعاب النادي، أو التراجع عن الترشح في حالة عدم توفير السيولة المالية الكافية لتنفيذ هذه الخطط والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الإدارة الحالية للنادي، خصوصاً إنقاذ الفريق الكروي الأول من خطر الهبوط لدوري الدرجة الثانية، وبقائه في دوري يلو، وتخفيض الديون من 140 مليوناً إلى نحو 70 مليون ريال، ورفع قيد التسجيل عن النادي، إذ تم تسجيل لاعبين في الفترة الشتوية الماضية.