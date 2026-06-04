فيما اتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بالتورط في مهاجمة قوات «اليونيفيل»، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن إدانته واستنكاره لمقتل أحد عناصر قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، وإصابة اثنين آخرين، جراء الاعتداء الذي استهدف موقعاً للقوة الدولية قرب مرجعيون.



واعتبر الرئيس عون أن مقتل العنصر الدولي في الجنوب يشكّل دليلاً إضافياً على أن المجتمع الدولي لم يترك لبنان وحيداً، وأن هذه القوات متمسكة بمهمتها في إرساء الأمن والاستقرار والسلام في لبنان والمنطقة عموماً، مشيداً بالتضحيات التي تقدمها «اليونيفيل» في الجنوب، والتي تمتزج بتضحيات الأهالي والمدنيين والعسكريين والعاملين في مجالي الإسعاف والإغاثة.



من جهته، اتهم الجيش الإسرائيلي «حزب الله» بقصف موقع تابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، موضحاً أن قذائف هاون أُطلقت من منطقة القطراني في جنوب لبنان سقطت داخل موقع تابع للقوة الدولية في منطقة دبين، ما أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين.



وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه رصد خلال الليلة الماضية عدة عمليات إطلاق من المنطقة، زاعماً أن فحص مسار القذائف أظهر أن مصدر النيران هو «حزب الله».



وكانت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل أحد عناصرها وإصابة اثنين آخرين بجروح، جراء قصف استهدف قاعدتها في جنوب لبنان، على وقع الحرب المتواصلة بين إسرائيل و«حزب الله».



وأضافت القوة أنها باشرت تحقيقاً في الحادثة، داعية السلطات الوطنية المختصة إلى فتح تحقيق مماثل.



وذكرت وزارة الدفاع الصربية أن العنصر الذي قُتل في جنوب لبنان يحمل الجنسية الصربية، موضحة أنه توفي متأثراً بجروحه إثر سقوط صاروخ على قاعدة تابعة للأمم المتحدة.



وأشارت الوزارة إلى أن السرجنت ميلوفان يوفانوفيتش، المولود عام 1989، تلقى علاجاً طبياً عاجلاً في مستشفى داخل القاعدة بعد إصابته، ثم نُقل بطائرة مروحية إلى مركز استشفائي جامعي في بيروت، حيث توفي نحو الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي.