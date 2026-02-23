تعرّض شاعر العرضة الجنوبية عبدالله بن عيظه البيضاني الزهراني، أمس (الأحد)، لحادث مروري أثناء عودته من محافظة المخواة إلى منزله في منطقة الباحة، إثر نوبة انخفاض حاد في مستوى السكر.

وبحسب مصادر مقرّبة، أسفر الحادث عن كسور ورضوض متفرقة، فيما وُصفت حالته بالمستقرة، ويجري التنسيق لنقله إلى مستشفى الملك فهد بالباحة لاستكمال الفحوصات والعلاج.

قلق واسع بين محبيه

وأثار تداول الخبر عبر منصات التواصل موجة قلق بين محبي شاعر العرضة، الذي يُعد من أكثر شعرائها جماهيرية في المنطقة الجنوبية، لما يتمتع به من حضور لافت وصوت مميز وأسلوب شعري جزيل.

مسيرة حافلة بالعطاء

وُلد البيضاني عام 1380هـ في قرية بني هريرة بمنطقة الباحة، وبدأ مسيرته الشعرية في سن مبكرة عام 1394هـ، فيما كانت بداياته التعليمية في مدارس الباحة.

وشغل خلال مسيرته العملية عدداً من المناصب القيادية، من بينها تكليفه وكيلاً لمحافظة المندق، إلى جانب حضوره اللافت في المهرجانات الوطنية والمناسبات الرسمية.

ويصفه متابعوه بأنه شاعر «غير عادي»، خصوصاً في فن الرد والشقر الذي تميّز به، إلى جانب براعته في شعر الحكمة والحماسة والغزل العذري والنصيحة. ورغم الألقاب التي حصدها، عُرف برفضه لها، مفضلاً أن يُنادى باسمه مجرداً.

ويبقى البيضاني أحد أبرز الأصوات في ساحة العرضة الشعبية، بما يمتلكه من جزالة في الشعر وغزارة في العطاء، جعلته يحظى بمكانة خاصة لدى جمهوره.

«عكاظ» تتمنى للشاعر أبو ماجد الشفاء العاجل، والعودة قريباً إلى ميادين العرضة التي طالما تألق فيها.